بيتزي يستبعد الفرج بسبب الإصابة ويستدعي نوح الموسى

أعلن المنتخب السعودي استبعاد سلمان الفرج من قائمة الفريق المشاركة في كأس آسيا 2019 بسبب الإصابة، وتم استدعاء نوح الموسى بدلاً عنه.

وكان قد تعرض الفرج لإصابة مع الهلال في أواخر ديسمبر الماضي، بالتواء في مفصل القدم، ولم يستطع الفرج خوض ودية الأخضر مع كوريا الجنوبية، كما أن اللاعب لم يتعافى من إصابته السابقة ليتم استبعاده رسمياً واستدعاء نوح الموسى.

وسبق للموسى ارتداء قميص الأخضر في 4 مباريات، كانت أمام لاتفيا وبلغاريا والبرتغال والإمارات. وسيلعب الأخضر أولى مبارياته في كأس آسيا 2019 يوم الثلاثاء أمام منتخب كوريا الشمالية، ضمن منافسات المجموعة الخامسة والتي تضم منتخبات لبنان وقطر.