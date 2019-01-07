بيتزي يستبعد عبدالله الخيبري ويضم سلطان الغنام

استبعد الأرجنتيني خوان بيتزي، مدرب المنتخب السعودي الأول، عبدالله الخيبري لاعب خط الوسط وذلك بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر.

وقال الحساب الرسمي للمنتخب السعودي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يوم الاثنين: مدرب المنتخب خوان بيتزي يستدعي اللاعب سلطان الغنام للمشاركة مع المنتخب في كأس آسيا 2019 بدلاً من لاعب الوسط عبدالله الخيبري الذي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر.

كما انضم لاعب الوسط، نوح الموسى، لمعسكر المنتخب الأول وشارك في التدريبات الجماعية، تحضيرًا لمباراة كوريا الشمالية يوم الثلاثاء.

وفقد الأخضر خدمات سلمان الفرج، بعدما استبعد يوم الأحد من قائمة الفريق المشاركة في كأس آسيا 2019 بسبب الإصابة، وتم استدعاء نوح الموسى بدلاً منه، جاء ذلك بعدما تعرض الفرج لإصابة مع الهلال في أواخر ديسمبر الماضي، بالتواء في مفصل القدم، ولم يستطع الفرج خوض ودية الأخضر مع كوريا الجنوبية، كما أن اللاعب لم يتعاف من إصابته السابقة ليتم استبعاده رسمياً واستدعاء نوح الموسى.