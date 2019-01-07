خوقير ينفي عودة تيسير إلى الأهلي ويقول: فريقنا بحاجته

نفى عبدالله خوقير نائب رئيس الوحدة والمشرف على فريق كرة القدم، نية القائد تيسير الجاسم قطع إعارته والعودة من جديد إلى أهلي جدة، مشيراً إلى أن الفريق المكي يحتاج اللاعب المخضرم في الموسم الحالي.

وراجت أنباء حول اجتماع تيسير الجاسم، قائد الأهلي والمنتخب السعودي السابق، بإدارة حاتم خيمي للتفاهم معها حول قطع إعارته الممتدة حتى نهاية الموسم الجاري، والعودة من جديد إلى الأهلي الذي تركه نهاية الموسم الماضي.

وقال خوقير لـ"العربية.نت": أنا نائب رئيس النادي والمشرف على كرة القدم، وأؤكد أن الأخبار التي راجت حول عودة اللاعب إلى الأهلي غير صحيحة، لم يحدث اجتماع مع تيسير أو حتى النقاش حول هذا الأمر، فالجاسم هو قائد الوحدة، ولاعب مهم يحظى بشعبية كبيرة بين اللاعبين ويتمتع بمحبة لجماهير الوحدة، ونحن نحتاجه في الوحدة هذا الموسم، ولا يمكن التفريط به.

وواصل خوقير حول فريقه: نحن نستعد بشكل جيد في فترة الشتاء، وبالأمس جلبنا مدرب حراس منتخب البرازيل السابق ومدرب لياقة معروف، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأسماء التي اختارها المدرب أحمد حسام ميدو، كما أنهينا التعاقد مع كاسونغو من الزمالك، وهذا سيزيدنا قوة في القسم الثاني من الدوري.

وانتقل الجاسم (34 عاماً) إلى الوحدة شهر أغسطس الماضي معاراً من الأهلي الذي لعب في صفوفه 14 عاماً، وتحديداً منذ عام 2004، بعقد إعارة يمتد حتى نهاية الموسم الجاري، ضمن مجموعة صفقات محلية أبرمتها إدارة حاتم خيمي لتعزيز صفوف الفريق الصاعد مجدداً إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الوحدة المركز السادس في ترتيب أندية الدوري برصيد 24 نقطة، بفارق 12 نقطة عن الهلال المتصدر، جمعها من 7 انتصارات و3 تعادلات مقابل 3 خسائر.