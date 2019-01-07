المقيرن يتكفل بقيمة صفقة انتقال غاري رودريغيز

أكد لؤي هشام ناظر، رئيس اتحاد جدة، بأن نواف المقيرن، الرئيس السابق لاتحاد جدة، أعلن تكفله بجميع تكاليف صفقة لاعب النادي الجديد، غاري رودريغيز، والذي أُعلن التوقيع معه في وقت سابق يوم الأحد.

وكان قد أعلن أن نواف المقيرن سيرأس نادي الاتحاد في فبراير من عام 2018، قبل أن يبدأ مهامه رسمياً في شهر مايو، وتعاقد وقتها الرئيس الشاب مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، وعدد من اللاعبين الأجانب الذين لم يضعوا بصمة إيجابية على الفريق، ووصلت تعثرات الاتحاد إلى 8 هزائم تلقاها الفريق محليا في فترة المقيرن وتعادلين، ليقرر الرئيس الشاب الاستقالة من منصبه رسمياً.

وتسلم لؤي ناظر رئاسة النادي فور استقالة المقيرن، وحقق الاتحاد في فترته انتصارا وحيدا في الدوري جاء على حساب الباطن، وآخر في كأس الملك، كان أمام الجبيل، فيما خسر 3 مرات محليا تحت إدارة لؤي وتعادل مرة واحدة.

وأعلن لؤي عبر حسابه في "تويتر" أن المقيرن تحدث معه شخصيا عبر الهاتف مؤكدا تكفله بجميع المبالغ الخاصة بلاعب منتخب الرأس الأخضر وغلطة سراي التركي، غاري رودريغيز.