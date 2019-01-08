الآسيوي يمنح الدوسري نجومية لقاء الأخضر وكوريا الشمالية

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سالم الدوسري، لاعب المنتخب السعودي الأول، كأفضل لاعب في مباراة الأخضر أمام كوريا الشمالية بعد المستوى المميز الذي ظهر به.

وفاز المنتخب السعودي على كوريا الشمالية برباعية دون مقابل، يوم الثلاثاء، في اللقاء الذي أقيم على أرضية استاد راشد بنادي شباب الأهلي في دبي، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الخامسة ضمن منافسات كأس آسيا المقامة حاليا في الإمارات.

ولعب قائد المنتخب دورا هاما في اللقاء، وساهم بشكل كبير في الجانب الهجومي للأخضر، كما أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 70 من زمن المباراة.

ويخوض المنتخب السعودي مباراته المقبلة أمام لبنان يوم السبت، على أن يلعب ضد قطر في 17 يناير الجاري.