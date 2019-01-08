بيتزي: آمل أن يعود الأخضر بطلاً من أرض الإمارات مجددًا

أبدى الأرجنتيني خوان بيتزي، مدرب المنتخب السعودي الأول، رضاه عن النتيجة التي انتهت عليها مباراة الأخضر الذي فاز برباعية دون مقابل على كوريا الشمالية، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الخامسة في كأس آسيا.

وقال بيتزي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقب اللقاء: راضون عن النتيجة في مباراتنا الافتتاحية، وستكون دافعًا إيجابيًا لنا في بقية المشوار الآسيوي، المباراة لم تكن سهلة كون منتخب كوريا الشمالية عمد إلى اللعب الدفاعي طوال مجريات المباراة، وأنا سعيد بأننا فرضنا سيطرتنا على المباراة وتمكنا من الفوز بهذه النتيجة الكبيرة.

وأضاف: هناك عدة عوامل تعتمد على مستوى الفريق المنافس ونقاط القوة والضعف لديه من أجل وضع الخطة الأنسب للمباراة، لا شك في أن الوقت الذي أمضيته مع المنتخب كشف لي السلبيات في الفريق والتي نعمل على تقليلها دائمًا والظهور بالشكل الفني الأمثل، وواصل: آمل أن يعود الأخضر بطلًا من أرض الإمارات مجددًا، لكن علينا العمل جيدًا من أجل تحقيق ذلك.

ويخوض المنتخب السعودي مباراته المقبلة يوم السبت أمام لبنان، على أن يواجه قطر بتاريخ 17 يناير الجاري.