سالم الدوسري: الفوز أفضل هدية للجمهور السعودي

أوضح سالم الدوسري قائد المنتخب السعودي لكرة القدم أن أفضل شيء يقدمه لاعبو المنتخب للجماهير هو تحقيق الفوز ، فيما وعد زميله هتان باهبري بتقديم الأفضل في المباريات المقبلة.



وحقق المنتخب السعودي يوم الثلاثاء فوزا كبيرا على منتخب كوريا الشمالية 4 - صفر في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة ببطولة كأس آسيا 2019.



وأكد الدوسري في تصريحات إعلامية عقب المباراة: ليس لدينا أي شك بقوتنا وسنواصل مستوياتنا القوية من أجل الوصول لأبعد دور ممكن في هذه البطولة، أما عن عدم وجود المهاجم الصريح فهذه طريقة المدرب بيتزي ونحن لا نحتاج مهاجماً كي نهز الشباك.



وفي المقابل، قال زميله باهبري: الفوز على كوريا مجرد بداية، وأثق تماما في قدرة اللاعبين على التألق مع المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، وسنقدم ما علينا والقادم أفضل.



وعن المواجهة الثانية للمنتخب السعودي في البطولة الآسيوية أمام المنتخب اللبناني، أجاب: المباراة المقبلة غاية في الأهمية، سنقاتل من أجل تحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.