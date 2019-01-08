قصي الفواز: الأخضر يريد الوصول إلى أبعد نقطة في آسيا

أكد قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن طموح منتخب بلاده هو الوصول لأبعد نقطة في بطولة كأس آسيا 2019 التي تستضيفها الإمارات، بينما اعتبر تركي العواد عضو مجلس الإدارة أن المشاركة في المونديال تمنح المنتخبات ثقة أكبر في البطولات القارية.

وقال الفواز: طموحنا عال جدا ونحن نمتلك مدربا صاحب خبرة كبيرة وقد وفرنا كل ما يحتاجه المنتخب من متطلبات للظهور بشكل قوي بالبطولة، وشاهدنا جميع المباريات ونعرف أن المنتخبات جاهزة.



وحول الإصابات التي داهمت بعض اللاعبين وعلى رأسهم سلمان الفرج، قال قصي: الإصابات قضاء وقدر وثقتنا كبيرة بالبدلاء ونتمنى الشفاء للمصابين.



وأكد أن الأرجنتيني بيتزي يملك كافة الصلاحيات الفنية وأضاف: وفرنا له كل شيء من أجل ظهور منتخبنا بشكل قوي ونثق في أبطالنا كثيرا.

وفي المقابل، أكد تركي العواد عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي أن ودية كوريا الجنوبية نهاية الشهر الماضي منحت الأخضر الكثير من الطمأنينة، وأضاف: المنتخبات التي شاركت في المونديال مرشحة لتحقيق اللقب، وأستراليا أحد تلك المنتخبات رغم المعاناة التي ظهرت أمام الأردن في المباراة الأولى.