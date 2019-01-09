أكثر من مليون مشجع في المرحلة الأولى للدوري السعودي

كسر الحضور الجماهيري بنهاية مباريات الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حاجز المليون مشجعٍ ومشجعة، حضروا في 120 لقاء على مدار 15 جولة.

وسجلت مواجهات فرق الدوري والبالغ عددها 16 فريقاً حضور 1,039,565 "مليونا وتسعة وثلاثين ألفاً، وخمسمائة وخمسة وستين" مشجعا ومشجعة، بزيادة قدرها 595,185 "خمسمائة وخمسة وتسعين ألفاً ومائة وخمسة وثمانين" مشجعاً ومشجعة، أي ما يعادل 233,9% قياساً بالحضور الجماهيري في الدور الأول من الموسم الماضي.

وجاء الحضور الجماهيري في الجولة الثالثة في المرتبة الأولى بين الجولات بعد أن سجلت حضور 102 ألف و 509 من المشجعين والمشجعات، تلتها الجولة التاسعة بحضور 88 ألفاً و 80 مشجعا ومشجعة، ثم الجولة الرابعة بواقع 85128 مشجعاً ومشجعة، فيما جاءت الجولة الرابعة عشرة في المرتبة الرابعة من حيث الأكثر حضوراً جماهيرياً حينما سجلت 81 ألفاً و 236 مشجعا ومشجعة، تلتها الجولة الأولى بـ 79 و 100 مشجعاً ومشجعة، ثم الجولة الثامنة بـ 69 ألفاً و 372 مشجعا ومشجعة، ومن بعدها الجولة الثانية والتي شهدت حضور 67 ألفاً و 409 مشجعا ومشجعة.

وسجلت الجولة السابعة أقل حضور جماهيريا بواقع 48 ألفاً و230 مشجعاً ومشجعة، تلتها الجولة الخامسة عشرة والتي سجلت حضور 50 ألفاً و170 مشجع ومشجعة، ثم الجولة الخامسة بواقع 55 ألفاً و 167 مشجعاً ومشجعة، وفي المرتبة الرابعة سجلت الجولة الثانية عشر بحضور 60 ألفاً و 845 مشجعا ومشجعة، ومن بعدها الجولة العاشرة التي شهدت حضور 61 ألفاً و 191 مشجعاً ومشجعة، مقابل 61 ألفاً و 394 مشجعا ومشجعة حضروا الجولة الثالثة عشرة، فيما حضر في الجولة السادسة 64 ألفاً و 334 مشجعا ومشجعة، و65 ألفاً و 400 مشجعا ومشجعة في الجولة الحادية عشرة.