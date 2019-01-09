الأخضر يفتح ملف لبنان.. والشهراني يخضع لجلسات علاجية

منح المدير الفني للمنتخب السعودي الأول خوان أنطونيو بيتزي لاعبي المنتخب فترة حرة محددة بعد نهاية الحصة التدريبية التي أجراها يوم الأربعاء على ملعب نادي "ند الشبا" في دبي الإماراتية.

وأجرى لاعبو الأخضر حصة تدريبية أولى بعد خوضهم يوم الثلاثاء المباراة الافتتاحية في البطولة الآسيوية أمام كوريا الشمالية، والتي كسبها المنتخب برباعية دون مقابل، حيث بدأت بالجري حول الملعب، قبل أن يُخضع المدير الفني بيتزي اللاعبين المشاركين في مباراة يوم الثلاثاء إلى تمارين استرجاعية، فيما أجرت المجموعة الثانية تمارين تكتيكية وبدنية منوّعة.

واكتفى المدافع ياسر الشهراني بالمشاركة في جزء من تدريب المنتخب، فيما يواصل اللاعب جلساته العلاجية على فترتين، وذلك نتيجة الإصابة التي لحقت به خلال المباراة، والذي تبيّن بعد الكشف الطبي تعرضه لالتواء في مفصل الكاحل، وسيجري المنتخب يوم الخميس تدريبه على نفس الملعب في الخامسة والنصف.

ويخوض الأخضر مباراته المقبلة أمام لبنان يوم السبت، على أن يواجه بعدها قطر يوم الخميس 17 يناير الجاري، ضمن منافسات المجموعة الخامسة في كأس آسيا.