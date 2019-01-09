التعاون يتعاقد مع البرازيلي نيلدو بيترولينا

أتمت إدارة التعاون برئاسة محمد القاسم، إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي نيلدو بيترولينا، لموسم ونصف، قادما من صفوف ديسبورتيفو آفيش البرتغالي.

وبدأ بيترولينا مشواره الكروي، في صفوف سالغيرو البرازيلي، قبل أن يلعب لعدة أندية برتغالية ومنها إلى فيدوتون المجري، ثم الانتقال إلى أروكا وموريرينسي ديسبورتيفو ألفيس البرتغاليين.

ويعد بيترولينا أول تعاقد للتعاون خلال الفترة الشتوية، كما تمت إعارة البرازيلي جوناثان بينتيس إلى الباطن، كما انتقل إسماعيل المغربي إلى أحد.

ويقع التعاون في المركز الرابع في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفارق 4 نقاط عن الشباب الثالث.