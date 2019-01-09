المعيوف: جاهز لخدمة الهلال في أي وقت

أعلن عبدالله المعيوف حارس الهلال، استعداده التام لخوض لقاء فريقه أمام الرائد يوم الجمعة في المرحلة السادسة عشرة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.



وشدد المعيوف، خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة على هدفه المتمثل في مواصلة الانتصارات واستمرار فريقه في صدارة البطولة.

وقال المعيوف: مستعدون لخوض المباراة ،وتحقيق النقاط الثلاث رغم افتقادنا لاعبين دوليين.



وأضاف قائلاً: أنا جاهز متى احتاجني الفريق، وعلى أتم الاستعداد لمساعدة زملائي لتحقيق الفوز. وواصل: إشادة الحارس العالمي الألماني أوليفر كان تعني لي الكثير، وزملائي المتواجدين على قدر الثقة وأتمنى أن أعود قريبا لصفوف المنتخب السعودي.



ويتربع الهلال على صدارة الدوري حاليا برصيد 36 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه النصر عقب نهاية مباريات جولة الذهاب في المسابقة.