المنتخب السعودي يكشف عن إصابة ياسر الشهراني

أعلن المنتخب السعودي الأول، عن تعرض ياسر الشهراني، الظهير الأيسر، لالتواء في مفصل الكاحل، خلال المباراة التي جمعت الأخضر بكوريا الشمالية يوم الثلاثاء.

وفاز المنتخب السعودي على كوريا الشمالية برباعية دون مقابل، يوم الثلاثاء، في اللقاء الذي أقيم على أرضية استاد راشد بنادي شباب الأهلي في دبي، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الخامسة ضمن منافسات كأس آسيا المقامة حاليا في الإمارات.

وقال المنتخب السعودي في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": كشف الجهاز الطبي عن تعرض اللاعب ياسر الشهراني لالتواء في مفصل الكاحل، وسيخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات للوقوف على حالته.

واستبدل الأرجنتيني بيتزي مدرب المنتخب السعودي، ياسر الشهراني في الدقيقة 82 بعد إصابته، ودفع بديلا له حمدان الشمراني.

ويخوض المنتخب السعودي مباراته المقبلة أمام لبنان يوم السبت، على أن يلعب ضد قطر في 17 يناير الجاري.