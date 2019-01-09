النصر يأمل مواصلة مطاردة الهلال عبر نقاط الفيصلي

يسعى النصر لاعتلاء الصدارة مؤقتاً حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفيصلي، في المواجهة التي يحتضنها ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في حين يبحث اتحاد جدة عن تسجيل انطلاقة قوية حينما يواجه مضيفه القادسية، وفي القصيم يتطلع التعاون لاستعادة نغمة الانتصارات حينما يواجه ضيفه الحزم، وفي مكة يواجه الوحدة ضيفه الفتح، في افتتاح مواجهات الدور الثاني لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة يسعى النصر لاعتلاء صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مؤقتاً حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفيصلي.

وتوقفت انتصارات النصر في المرحلة الماضية عقب تعادله أمام مضيفه الفتح سلبياً ليبقى في المركز الثاني برصيد 33 نقطة.

ويلزم النصر لاعتلاء الصدارة مؤقتاً الفوز على الفيصلي بأكثر من هدفين ليتصدر بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر والذي سيواجه ضيفه الرائد يوم الجمعة.

وفي المقابل يأمل الفيصلي في مواصلة نتائجه المميزة التي حققها في المراحل التسع الماضية. ولم يعرف الفيصلي طعم الخسارة في المراحل التسع الماضية والتي حقق فيها 5 انتصارات مقابل 4 تعادلات ليحتل المركز السابع برصيد 23 نقطة.



القادسية والاتحاد



وعلى ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر يبحث اتحاد جدة عن تسجيل انطلاقة قوية مع بداية الدور الثاني حينما يواجه مضيفه القادسية.

وقدّم الاتحاد أداءً سيئاً في الدور الأول حيث حقق انتصارا وحيدا مقابل ثلاث تعادلات ومُني بـ11 خسارة ليحتل المركز قبل الأخير.

وأبرمت إدارة الاتحاد 5 تعاقدات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية حيث انتدبت كلا من الحارس البرازيلي مارسيليو غروهي والمدافع المغربي مروان دا كوستا والإيفواري سيكو سانوغو ولاعب الرأس الأخضر غاري رودريغيز ومدافع الفتح عبدالله العمّار.

وفي المقابل يأمل القادسية في استعادة توازنه عقب خسارته في المرحلة الماضية أمام الباطن ليبقى في المركز العاشر برصيد 20 نقطة.



التعاون والحزم



وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يتطلع التعاون لاستعادة توازنه حينما يستضيف جاره الحزم.

وفقد التعاون نغمة الانتصارات في المراحل الثلاث الماضية عقب خسارته أمام القادسية والرائد وتعادل أمام الهلال في المرحلة الماضية ليتراجع إلى المركز الرابع برصيد 25 نقطة.

وفي المقابل يطمح الحزم إلى استعادة توازنه عقب خسارته في المرحلتين السابقتين أمام الرائد والشباب ليبقى في المركز 13 برصيد 14 نقطة.



الوحدة والفتح



وعلى ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة يبحث الوحدة عن مواصلة انتصاراته حينما يستضيف الفتح.

وحقق الوحدة فوزاً ثمنياً في المرحلة الماضية على ضيفه أهلي جدة عقب سلسلة من الخسائر ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس.

وفي المقابل يأمل الفتح في تحقيق فوزٍ غائب عنه في المراحل الثلاث الماضية والتي تعادل فيها أمام الفيصلي والاتفاق والنصر ليحتل المركز 11 برصيد 19 نقطة.