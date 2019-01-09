جماهير السعودية سعيدة بعد رباعية كوريا الشمالية

أبدت الجماهير السعودية رضاها التام من المستوى الذي قدمه الأخضر في مباراته أمام كوريا الشمالية ضمن افتتاح مشواره في منافسات كأس آسيا.

وفاز المنتخب السعودي على كوريا الشمالية برباعية دون مقابل، يوم الثلاثاء، في اللقاء الذي أقيم على أرضية استاد راشد بنادي شباب الأهلي في دبي، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الخامسة.

وأشاد المشجعون بالروح التي ظهر عليها اللاعبون داخل الملعب، ونجاحهم في تقديم مستوى جيد ونتيجة إيجابية في استهلالية مشوارهم نحو تحقيق اللقب القاري، وطالبوا بالاستمرار في العطاء من أجل تحقيق آمال وتطلعات الجماهير السعودية.

ويخوض المنتخب السعودي مباراته المقبلة أمام لبنان يوم السبت، على أن يلعب ضد قطر في 17 يناير الجاري.