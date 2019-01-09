لؤي السبيعي: تركيز اللاعبين منصب نحو المنافسة على اللقب

أكد لؤي السبيعي، نائب رئيس اتحاد القدم والمشرف العام للمنتخب السعودي الأول، أن الأخضر دخل المباراة بجدية تامة ونظر للخصم بأنه فريق قوي دون النظر إلى نتائجه السلبية في المباريات الودية، وأن الاستراتيجية مبنية على أخذ كل مباراة على حدة، مشيرا إلى أن النقاط الثلاث مهمة ولكنها لا تعني شيئا حتى الآن، واللاعبون يعون ذلك.

وقال في لقاء مع برنامج "في المرمى" : لم نترك مجالا للمفاجآت، لأننا نتعامل مع لاعبين محترفين يطمحون لتقديم أنفسهم وترك بصمة في البطولة، ونحن مجرد عامل مساعد لهم في التجهيزات الإدارية.

وأضاف: بخصوص لقاءات اللاعبين الإعلامية فهذا الأمر يعود إليهم، لم نمنعهم وتركيزهم منصب نحو المنافسة ويبدو هذا واضحا في مقر إقامة المنتخب، وواصل: الأهلي والنصر سهلا من ترتيبات سفر نوح الموسى وسلطان الغنام إلى الإمارات، والأخبار المتداولة غير صحيحة.

وأكد السبيعي على أن اللاعبين يطلبون زيادة المكافآت بعد الفوز، حيث إن تفكيرهم منصب على المنافسة والجميع على قدر عال من المسؤولية، لافتا إلى أن عمر هوساوي سيكون متواجدا في الحصة التدريبية يوم الأربعاء بعد الإصابة، بينما أصيب سلمان الفرج بحزن كبير لعدم مشاركته في البطولة جراء الإصابة لأنه كان حريصا من أجل التواجد في كأس آسيا، موضحا أن الصورة النهائية لإصابة ياسر الشهراني ستتضح بعد الفحوصات الطبية.