اتحاد جدة يبدأ الدور الثاني بانتصار ثمين على القادسية

استهل اتحاد جدة مسيرته في جولة الإياب ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالفوز 1 - صفر على مضيفه القادسية يوم الخميس في المرحلة السادسة عشر للمسابقة.

وارتفع رصيد الاتحاد، الذي حقق فوزه الثاني في البطولة هذا الموسم، إلى 9 نقاط، لكنه ظل في المركز الخامس عشر، قبل الأخير، في حين تجمد رصيد القادسية عند 20 نقطة في المركز العاشر، بعدما تلقى خسارته الثامنة في البطولة هذا الموسم والثانية على التوالي. وتقمص المحترف البرازيلي رومارينيو دور البطولة في اللقاء، بعدما أحرز هدف اتحاد جدة الوحيد في الدقيقة 56.