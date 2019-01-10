اتحاد جدة يتعاقد مع المهاجم الصربي ألكسندر بريوفيتش

تعاقد اتحاد جدة برئاسة لؤي ناظر، مع المهاجم الصربي ألكسندر بريوفيتش، لأربعة مواسم ونصف، قادماً من صفوف باوك سالونيكا اليوناني.

وسبق لبريوفيتش اللعب في بارما الإيطالي للفئات السنية في مطلع مسيرته، قبل الذهاب لأندية ديربي كاونتي ويوفيل تاون ونورثهامبتون الإنجليزية، ليترك بعدها المهاجم العملاق، 1.90 سنتيمتر، ملاعب إنجلترا وارتداء قمصان سيون ولوزان السويسرية، ليلعب بعدها في 3 أندية مختلفة في مواسمه الثلاثة الأربعة الأخيرة، وهي بولوسبور التركي وليغيا وارسو البولندي وباوك سالونيكا اليوناني.

ويعود استدعاء بريوفيتش لصربيا إلى عام 2017، تحت قيادة سلافيولوب موسلين، مدرب الفيحاء الحالي، وشارك بعدها في 12 مباراة، بين تصفيات أوروبا وكأس عالم ودوري الأمم الأوروبية.