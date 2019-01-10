الفيصلي يحرم النصر الفوز بجزائية في الدقيقة الأخيرة

أنقذ البرازيلي روجيرو مهاجم الفيصلي فريقه من الوقوع في فخ الخسارة أمام النصر عقب تسجيله هدف التعادل في الوقت القاتل في المواجهة التي انتهت بالتعادل الايجابي 2-2، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في افتتاح مباريات المرحلة 16 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ النصر المباراة مهاجماً وانتظر دقيقتين فقط حتى تمكن لاعبه المغربي نور الدين مرابط الذي تلقى تمريرة من زميله البرازيلي بيتروس ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس مصطفى ملائكة.

وحاول الفيصلي العودة وكان قريباً من تسجيل هدف التعادل بعد تصديه لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس الاسترالي براد جونز الذي تصدى لها بصعوبة. وواصل الفيصلي هجومه وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه الأرجنتيني كالديرون الذي ارتقى لعرضية زميله يزيد البكر وحول الكرة برأسه إلا أنها اعتلت العارضة النصراوية.

وقبل نهاية الشوط الأول أهدر البرازيلي روجيريو هدفاً محققاً بعد اختراقه لدفاع النصر ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس جونز الذي تصدى لها بصعوبة. ومع مطلع الشوط الثاني اضطر البرتغالي هيلدر مدرب النصر بإجراء تغييره الأول بدخول الحارس عبدالله العويشير بديلاً من الحارس المصاب براد جونز.

وعند الدقيقة 50 أهدر المغربي نور الدين مرابط هدفاً محققاً للنصر بعد تلقيه تمريرة متقنة من مواطنه عبدالرزاق حمدالله ليواجه المرمى ويسدد الكرة ذهبت بعيداً عن الشباك. وعند الدقيقة 56 نجح الكويتي فهد الأنصاري بتسجيل هدف التعادل للفيصلي بعد تصديه لخطأ خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس النصراوي عبدالله العويشير.

وكاد النصر أن يسجل الهدف الثاني سريعاً بعدما سدد لاعبه عبدالعزيز الجبرين كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس مصطفى ملائكة الذي أبعدها بصعوبة. وعند الدقيقة 85 تمكن مدافع النصر حمد المنصور من تسجيل الهدف الثاني بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس مصطفى ملائكة. وعند الدقيقة 94 احتسب الحكم ركلة جزاء للفيصلي بعد العودة لتقنية الفيديو بعد اصطدام الكرة بيد مداع النصر نايف الماس ليتقدم لها البرازيلي روجيريو ويضعها في الشباك. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر الى 34 نقطة في المركز الثاني، وارتفع رصيد الفيصلي الى 24 نقطة في المركز السابع.