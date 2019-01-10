النصر يتعاقد مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا

أعلن نادي النصر، يوم الخميس، تعاقده رسميا مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم ونصف الموسم خلفا للأوروغوياني دانييل كارينيو.

وقال النصر في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": وقعت إدارة نادي النصر عقداً مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا لتدريب الفريق الأول لمدة موسم ونصف الموسم، متمنين له التوفيق مع النادي.

وجاء إعلان التعاقد بعد تعادل الفريق مع الفيصلي 2-2 ضمن منافسات الأسبوع 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليصل إلى النقطة 34 في المركز الثاني خلف الهلال المتصدر (36 نقطة) والذي يواجه الرائد يوم الجمعة ضمن ذات المرحلة.

ودرب صاحب الـ48 عاما في الدوري البرتغالي، حيث بدأ مشواره مع فيلا فرانكنسي "2002-2004"، قبل أن يشرف على شباب بنفيكا في 2004-2006، وفاتيما 2006-2010، وباكوس دي فيريرا 2010-2011، وفيتوريا غيماريش 2011-2015، ومن ثم قاد الفريق الأول لبنفيكا البرتغالي لغاية 2019.