الوحدة يواصل صحوته.. وتعادل مثير بين التعاون والحزم

خيم التعادل الإيجابي 1 - 1 على لقاء التعاون مع ضيفه الحزم يوم الخميس، في المرحلة السادسة عشرة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وارتفع رصيد التعاون إلى 26 نقطة في المركز الرابع مؤقتا لحين انتهاء بقية مباريات المرحلة، علما بأن هذه هي المباراة الرابعة على التوالي التي يعجز خلالها الفريق عن تحقيق الانتصار، في المقابل، رفع الحزم رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث عشر مؤقتا.

وبادر عبدالفتاح آدم بالتسجيل للتعاون في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، لكن فرحة أصحاب الأرض بالهدف لم تدم طويلا، بعدما أدرك مسعود حمد بخيت التعادل للحزم في الدقيقة الثامنة من الوقت الضائع.

وواصل الوحدة صحوته بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي، إثر فوزه 1 - صفر على ضيفه الفتح يوم الخميس، وارتفع رصيد الوحدة إلى 27 نقطة، ليرتقي إلى المركز الرابع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما توقف رصيد الفتح، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار للمباراة الرابعة على التوالي في البطولة، عند 19 نقطة في المركز الحادي عشر.

ويدين الوحدة بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه ماركوس غوليرمي، الذي أحرز هدف الفريق الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.