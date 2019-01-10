بريوفيتش.. يكره مقاعد الدراسة.. ويعشق "زلاتان"

بنى المهاجم الصربي ألكسندر بريوفيتش حياته من الصفر، بعدما كان لاعبا غير مرغوب به في بداية مشواره، قبل أن ينقض على أول فرصة ليتحول فيما بعد إلى آلة تهديفية.

وتعاقد اتحاد جدة، يوم الخميس، مع صاحب الـ 28 عاما لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، قادماً من صفوف باوك سالونيكا اليوناني.

بدأ بريوفيتش مشواره في بارما الإيطالي مع فريق الفئات السنية، لكنه رفض توقيع عقد احترافي مع الفريق الأول عندما وصل إلى 18 عاما، وفضل الانتقال إلى ديربي كاونتي الإنجليزي في صيف 2008، وكان ضمن 13 لاعبا جديدا تم جلبهم لتصحيح وضع الفريق، لكنه لم يتمكن من اللعب مع الفريق، بسبب عدم دفع التعويض لبارما الذي ترعرع معه اللاعب وكان لابد أن يدفع ديربي كاونتي مبلغا ماليا، واستغرق الأمر وقتا طويلا لحل مشكلته.

ووصل اللاعب الصربي إلى 19 عاما دون خوض أي مواجهة مع الفريق الأول، لكنه سجل العديد من الأهداف مع فريق الشباب، وقرر بعدها النادي إعارته إلى ويوفيل تاون الإنجليزي في يناير 2009، ولعب 4 مباريات دون تسجيل أي هدف، وتمت إعارته بعدها إلى نورثهامبتون الإنجليزي في مارس حتى يونيو، وبدأ بشكل جيد وتمكن من العودة لمغازلة الشباك، ليعود إلى ديربي كاونتي في يونيو 2009، لكنه فشل مرة أخرى في اقتحام الفريق الأول، ووقع بعدها مع سيون السويسري مجانا، وسجل 7 أهداف وحصل على عقد لمدة أربع سنوات، لكنه عانى بعد ذلك من فترة سيئة ولم يسجل أي هدف لفترة طويلة، لينتقل إلى لوزان في أكتوبر 2011، وتوجه إلى الدوري النرويجي مع فريق ترومسو، ثم بولوسبور التركي وليغيا وارسو البولندي، الذي سجل معه 13 هدفا في 44 مباراة، قبل أن يصل إلى فريق باوك سالونيكا اليوناني الذي برز معه بشكل كبير.

وشبهته الصحافة الصربية بالسويدي زلاتان إيراهيموفيتش وأطلقت عليه لقب "القاتل"، وذلك بسبب البنية الجسمانية المتقاربة والطول الفارع إلى جانب قصة الشعر بالإضافة إلى الوشوم الكثيرة في جسمه، ويرى بريوفيتش في إيراهيموفيتش صفات عديدة ويعتبره لاعبا متكاملا ومن أفضل مهاجمي العالم، وقال: لا أقصد تقليد قصة شعر إبراهيموفيتش، الأمر متعلق بأن زوجتي هي طلبت مني أن يكون شعري طويلا.

وعلى الرغم من أنه مثل سويسرا في منتخبات المراحل السنية، بحكم أن أسرته هاجرت من صربيا إلى سويسرا بسبب الحرب، إلا أنه حلم بارتداء قميص المنتخب الصربي، وقال: تخوفت كثيرا من أن يضمني منتخب سويسرا إلى الفريق الأول، لأنها حينها سأفقد فرصة ارتداء قميص صربيا، وكتبت الصحافة كثيرا عن هذا الأمر، وكان لدي خوف شديد، لاسيما أن والدتي قالت لي: لن تلعب لغير صربيا، وتمكنت من تمثيل منتخب بلادي في كأس العالم 2018 في روسيا.

لا يحب بريوفيتش القراءة ويفضل مشاهدة الأفلام الوثائقية، بيد أن زوجته تفضل مطالعة الكتب، كما أنه لم يكن طالبا نجيبا بحكم أنه لم تكن لديه الرغبة في المدرسة إطلاقا، وقال في تصريحات صحافية: أجبرت على أن أواصل دراستي بجانب ممارسة كرة القدم، كنت أسوأ طالب في اللغة الإنجليزية، لكنني أحب التاريخ والوشوم الموجودة على جسدي تعود إلى قصص تاريخية مرتبطة بصربيا، وأرى أن الحياة تقدم دروسا عظيمة وهي أفضل من ما تعلمته في المدرسة.

وأصر المهاجم الصربي على أن يتزوج في وقت مبكر، لأنه عندما لعب في إنجلترا كلاعب محترف كان عمره "18 عاما"، وأوضح: بعد الانتهاء من التدريب، يعود اللاعبون إلى منازلهم، بينما لم أعرف إلى أين أذهب، ولحسن الحظ أنني لم أكن أكسب المزيد من المال، لأنه كان يمكن أن يجرني إلى منعطف خاطئ، وقررت بعدها الزواج، وشريكتي ليست لديها أي علاقة بالرياضة.

ولا يعتبر بريوفيتش شخصا اجتماعيا، ويمتلك ثلاثة أصدقاء بجانب الأقارب، لأنه ليس لديه الكثير من الوقت لإقامة العلاقات الاجتماعية، ويتبع نظاما غذائيا صارما خلال الموسم الرياضي للحفاظ على جاهزيته، وذكر: أنزعج عندما أرى أحدا يتناول الحلويات والكعك بجانبي، وأطالبه بإنهاء وجبته سريعا، لأنني أعشق "التيراميسو الإيطالية". ومارس بريوفيتش الملاكمة والتنس إلى جانب كرة القدم في صغره.