زلاتكو: مهمتي مع الهلال لم تنته.. وبيليتش لا يحتاجني

أكد الكرواتي زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا والحائز على فضية مونديال روسيا 2018 بأنه سيعود إلى الهلال يوماً ما، مشيراً إلى أن مواطنه سلافين بيلتيش مدرب اتحاد جدة يعرف الطريقة المناسبة لإخراج ناديه من المأزق الذي يعيشه.



وقال مدرب الهلال والفيصلي والعين الإماراتي السابق لبرنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: هناك العديد من الإشاعات، لكنني مرتبط بعقد مع الاتحاد الكرواتي، ولم يتلق وكيل أعمالي أي عرض رسمي من أي نادٍ في السعودية ، لدي اتصالاتي مع عدة أشخاص في السعودية، ولم لا.. ربما أعود يوما ما إلى الدوري السعودي وأتولى تدريب أحد الأندية.

وأشار زلاتكو "52 عاما" إلى أنه تراجع عن قرار مغادرة المنتخب الكرواتي بعد الحصول على المركز الثاني في مونديال 2018 أمام فرنسا، موضحا: بعد العودة إلى بلادي ومشاهدة الاستقبال الجماهيري واحتفاء الشعب بنا، قررت الاستمرار مع المنتخب، لكن أعتقد أنني ما زلت شابا على تدريب المنتخب، وأملك الطاقة والنشاط للعمل اليومي في الأندية.

ولفت إلى أنه ما زال يتابع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذكر: أعلم أن الهلال يتصدر ويلاحقه النصر ثم الأهلي، وأدرك أن الاتحاد تراجع رغم أن صديقي بيليتش يتولى تدريبه، وأثق في قدرته على تحسين نتائجه مستقبلا.

وواصل: تحدثت مع بيليتش قبل قدومه إلى السعودية، هو مدرب جيد ولديه خبرة ، لكنه جاء في منتصف الموسم ولم يكن مع اتحاد جدة في تحضيرات ما قبل انطلاق الدوري، وأظن أن الأمور ستتغير بعد التعاقدات الجديدة، ولا يحتاج بيليتش إلى نصائح مني لأنه مدرب كبير، لكن أخبرته بأن يتفهم شخصيات اللاعبين، لأنه سألني عن اللاعبين المحليين وشرحت له ما أعرفه عن الأسماء مثل فهد المولد، وأنه يجب أن يتعامل مع اللاعبين بذكاء ويمنحهم الثقة وأن يكون صديقا لهم للحصول على أفضل مردود منهم وهذا رأيي.

وشدد زلاتكو على أن مهمته مع الهلال لم تنته بعد، قائلا: شعرت بخيبة الأمل والحزن لمغادرتي الهلال وكنت أشعر بقدرتي على تقديم شيء لهم، لأنه فريق قوي وأنا بحاجة إلى فرصة جديدة معهم، وسأعود مدربا للهلال في يوم ما، لأن مهمتي لم تنته هناك، كما لن أنسى الذكريات المميزة التي أمتلكها في السعودية، من ضمنها ذكرياتي مع ياسر القحطاني ومحمد الشلهوب ولن أنسى ما قدموه لي من مساعدة.

ورأى أن المنتخب السعودي لعب بجدية أمام كوريا الشمالية في المباراة التي كسبها الأخضر برباعية دون مقابل يوم الثلاثاء ضمن منافسات كأس آسيا، وتابع: من المهم أن لا تستهين بالمنافس، وربما كانت نتيجة الإمارات مفاجئة بالتعادل سلبا مع البحرين، لكن أعتقد أن المستويات متقاربة في كرة القدم حاليا، وزاد: تضم قائمة الأخضر عناصر جديدة، يلعبون بتماسك وقوة، وربما يحتاج الفريق لمهاجم طويل القامة، لأن فهد المولد يلعب بسرعة كجناح أفضل من تواجده كمهاجم، وتحتاج إلى تغيير الطريقة أمام بعض الفرق لكنني لست مدربا للمنتخب، وبشكل عام فإن تسجيل أربعة أهداف أمر جيد. مرشحاً كل من الصين وإيران والإمارات وكوريا الجنوبية إلى جانب الأخضر للمنافسة على لقب البطولة المقامة حاليا في الإمارات.

وواصل: أفتخر بالدعم الذي تلقيته من الجماهير السعودية والإماراتية خلال كأس العالم، بعدما حظيت تغريدة لي على حسابي في "تويتر" بمليون تفاعل وإعجاب، وتلقيت رسائل دعم من الهلال والفيصلي قبل نهائي كأس العالم، كما عرضت التغريدة ورسائل الدعم على لاعبي كرواتيا بعد لقاء الأرجنتين، أردت أن أحفزهم وقلت لهم أصبح لديكم مشجعون في أماكن مختلفة ويجب أن تسعدوهم، وشعروا بالسعادة.

وأكد زلاتكو على أن مودريتش، نجم منتخب كرواتيا وريال مدريد يستحق الفوز بالجوائز الفردية التي حصل عليها العام الماضي، وقال: ربما ميسي اللاعب الأفضل في العالم، لكن مودريتش كان الأفضل العام الماضي بإنجازاته مع ريال مدريد وكرواتيا، بينما يستحق محمد صلاح في يوم ما أن يصبح الأفضل في العالم لكنه حاليا يبقى في المرتبة الثانية بعد مودريتش.