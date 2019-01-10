سانوغو: جماهير الاتحاد منحتني الثقة.. وأعدهم بالأفضل

أبدى المحترف الإيفواري سيكو سانوغو، لاعب وسط اتحاد جدة، سعادته بالفوز في أولى مشاركاته مع النادي، مضيفا بأن هتاف الجماهير منحه الثقة التامة قبل نزوله إلى أرضية الملعب في الشوط الثاني.

واستطاع الاتحاد تحقيق انتصاره الثاني في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد فوزه على القادسية، صفر - 1، في المباراة التي جمعت الفريقان في الجولة 16 من المنافسة، ليحصل الاتحاد على النقطة التاسعة ويبتعد عن الباطن، صاحب المركز 14، بخمسة نقاط.

وقال سانوغو في مقابلة تلفزيونية عقب المباراة "جماهير الاتحاد منحتني الثقة وأعدهم بمستوى أفضل في المباريات القادمة" وأضاف بأن الجماهير هي من ساهمت بقدومه إلى النادي الغربي وقال "عندما علمت بأن جماهير الاتحاد تصل إلى 60 ألف في المباراة الواحدة لم أتردد لحظة واحدة للانضامام للاتحاد".