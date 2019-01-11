الأخضر يواجه لبنان بحثاً عن بطاقة التأهل

يسعى المنتخب السعودي لحجز مقعده في الدور ثمن النهائي حينما يواجه منتخب لبنان، في المواجهة التي يحتضنها ستاد آل مكتوم في دبي الاماراتية، في المرحلة الثانية ضمن منافسات المجموعة الخامسة لنهائيات كأس آسيا.

وقدّم الأخضر أداءً مميزاً في مواجهته الأولى عقب فوزه الكبير على منتخب كوريا الشمالية برباعية نظيفة، سجلها هتّان باهبري ومحمد آل فتيل، وسالم الدوسري وفهد المولد.

وسيكون بإمكان الأرجنتيني خوان بيتزي مدرب المنتخب السعودي الاستعانة بالمدافع عمر هوساوي الذي أبدى جاهزيته عقب شفاءه من الاصابة، في حين لن يشارك المدافع ياسر الشهراني الذي خرج مصاباً في المواجهة الماضية وسيشارك بديلاً له حمدان الشمراني الذي قدّم أداء مميزاً في مواجهة كوريا الشمالية.

ومن المتوقع أن يدفع بيتزي بنفس التشكيلة التي خاضت لقاء منتخب كوريا الشمالية باستثناء دخول المدافع عمر هوساوي بديلاً لمحمد آل فتيل أو علي البليهي. ويعول بيتزي كثيراً على الحارس محمد العويس الذي قدّم أداءً مميزاً في لقاء كوريا الشمالية بعد مساهمته في خروج الأخضر بشباك نظيفة بعد تصديه لأكثر من كرة خطرة، بالاضافة الى سالم الدوسري الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في المواجهة الماضية.

ويحتاج المنتخب السعودي إلى الفوز بأي نتيجة ليحجز مقعده في الدور ثمن النهائي حيث سيرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة. في حين أن التعادل أو الخسارة ستجعله يدخل في نفق الحسابات المقعدة حيث سيخوض آخر لقاءاته يوم الخميس المقبل ضد المنتخب القطري صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف.

وفي المقابل ستكون هذه المواجهة الفرصة الأخيرة لمنتخب لبنان حيث أن الخسارة ستعني خروجه مبكراً من البطولة دون النظر لمواجهته الأخيرة أمام منتخب كوريا الشمالية. وخسر المنتخب اللبناني مواجهته الأولى أمام منتخب قطر بثنائية نظيفة بعد أن قدم أداءً جيداً في الشوط الأول.

ويأمل المونتنيغري ميودراغ رادولوفيتش مدرب منتخب لبنان إلى الخروج على الأقل بنقطة لإبقاء حظوظه قائمة في المنافسة على خطف احد بطاقتي التأهل لاسيما وأن مواجهته الأخيرة ستكون أمام منتخب كوريا الشمالية.