الأهلي يجدد عقد عبدالفتاح ويقطع الطريق على المنافسين

جددت إدارة أهلي جدة برئاسة عبدالله بترجي، تعاقدها مع المهاجم عبدالفتاح عسيري يوم الخميس، لموسمين، لقطع جميع الإشاعات التي رشحت خروجه من النادي الغربي وتحديدا العودة إلى ناديه السابق، اتحاد جدة.

وكان عبدالفتاح عسيري قد بدأ مسيرته الكروية في عام 2010 بنادي حطين، ليوقع معه الاتحاد في عام 2012 واعتباره أحد أوراق الفريق الهامة، حتى خروجه في عام 2016 إلى صفوفالأهلي، غريم الاتحاد وجاره في مدينة جدة.

وحقق عسيري بطولة واحدة في مسيرته الممتدة 9 أعوام حتى الآن، حيث حقق لقب كأس الملك مع الاتحاد في عام 2013، ووصيف كأس السوبر في العام نفسه، ووصيف الدوري مع الأهلي في موسمي 2016 - 2017 و2017 - 2018.