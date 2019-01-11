"شرارة" الرائد تحبط الهلال.. والشباب يعود منافساً

خطف الرائد نقطة ثمينة من أمام الهلال بعد تعادلهما 1-1، يوم الجمعة، في مباراة مثيرة احتضنها ستاد جامعة الملك سعود، في حين واصل الشباب مسلسل انتصاراته بعد فوزه على ضيفه الفيحاء 3-1، في حين تعادل فريقا الباطن وضيفه الاتفاق سلبياً، في المرحلة الـ 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة أفضلية للهلال الذي فرض سيطرته مبكراً وتسابق لاعبوه على إهدار الفرص المحققة والتي بدأت حينما تصدى لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس الجزائري عز الدين دوخة الذي أبعدها بصعوبة.

وواصل الهلال هجومه وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز الذي حول عرضية زميله البرازيلي إدواردو بقدمه نحو مرمى الرائد إلا أنها أصابت القائم الأيمن للحارس عز الدين دوخة.

ولم يتوقف هجوم الهلال وسنحت له فرصة محققة حينما تلقى مهاجمه غوميز عرضية متقنة من زميله إدواردو ليحول الكرة بقدمه إلا أنها وجدت الحارس عز الدين دوخة الذي تصدى لها بصعوبة، وقبل نهاية الشوط الأول كاد لاعب الهلال محمد كنو أن يفتتح التسجيل بعدما ارتقى لعرضية زميله إدواردو وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس المتألق عز الدين دوخة الذي حافظ على شباكه نظيفة في الشوط الأول.

ومع مطلع الشوط الثاني دفع البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال بتغييرين بدخول المهاجم الإسباني الجديد سوريانو والعائد نواف العابد كبديلين للفنزويلي غليمين ريفاس وناصر الدوسري، وواصل الهلال بحثه عن هدف التقدم وأهدر لاعبه نواف العابد هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله البيروفي كاريليو أمام المرمى إلا أنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وكثف الهلال هجومه وسنحت له فرصة محققة للاعبه الفرنسي غوميز الذي حول عرضية زميله محمد البقعاوي برأسه إلا أنها وجدت الحارس عز الدين دوخة الذي أبعدها بصعوبة، وعند الدقيقة 90+2 تمكن قائد الهلال المخضرم محمد الشلهوب من تسجيل هدف الفوز لفريقه بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله غوميز ليسدد الكرة في الشباك.

وبعد هدف الهلال بدقيقتين نجح مهاجم الرائد مازن أبوشرارة بتسجيل هدف التعادل بعدما حول عرضية زميله فرحان حساني برأسه في شباك الهلال.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 37 نقطة في المركز الأول وبفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف، وارتفع رصيد الرائد إلى 22 نقطة في المركز التاسع مؤقتاً.

وعلى ملعب الأمير خالد بن سلطان واصل الشباب مسلسل انتصاراته عقب تحقيقه الفوز الخامس على التوالي على حساب ضيفه الفيحاء 3-1.

وسجّل أهداف الشباب مهاجمه ناصر الشمراني "25" وعبدالمجيد الصليهم "67" والروماني بوديسكو "76" عن طريق ركلة جزاء، وسجّل هدف الفيحاء الوحيد مهاجمه عبدالله السالم "71".

ونجح الشباب في اقتحام المنافسة على الصدارة بعدما قلّص الفارق بينه وبين النصر صاحب المركز الثاني إلى نقطتين حيث رفع رصيده إلى 32 نقطة، في حين بقي الفيحاء على رصيده السابق 15 نقطة في المركز 13.

وفي حفر الباطن تعادل فريقا الاتفاق ومضيفه الباطن سلبياً، في مواجهة متكافئة، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتفاق إلى 23 نقطة في المركز الثامن، وارتفع رصيد الباطن إلى 15 نقطة في المركز 14.