بحضور الفواز.. الأخضر يستعد لمواجهة لبنان في كأس آسيا

اختتم المنتخب السعودي تحضيراته لمواجهة منتخب لبنان يوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم آسيا 2019.

وأدى الأخضر مرانه الأخير على استاد آل مكتوم الذي سيحتضن اللقاء أمام لبنان، بحضور قصي الفواز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث قسّم المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي اللاعبين لمجموعتين أجرت تمارين تكتيكية وتدريبات على الكرات الثابتة.

وكان بيتزي قد بدأ تدريب الأخضر بتمارين الإحماء والتوافق، قبل أن يختتم الحصة بتمارين الإطالة، فيما واصل المدافع ياسر الشهراني تمارينه الخاصة على أرضية الملعب.