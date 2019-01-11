عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة سعودية

بحضور الفواز.. الأخضر يستعد لمواجهة لبنان في كأس آسيا

المصدر: العربية.نت
جانب من التدريبات يوم الجمعة
رابط مختصر

اختتم المنتخب السعودي تحضيراته لمواجهة منتخب لبنان يوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم آسيا 2019.

وأدى الأخضر مرانه الأخير على استاد آل مكتوم الذي سيحتضن اللقاء أمام لبنان، بحضور قصي الفواز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث قسّم المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي اللاعبين لمجموعتين أجرت تمارين تكتيكية وتدريبات على الكرات الثابتة.

وكان بيتزي قد بدأ تدريب الأخضر بتمارين الإحماء والتوافق، قبل أن يختتم الحصة بتمارين الإطالة، فيما واصل المدافع ياسر الشهراني تمارينه الخاصة على أرضية الملعب.

كلمات دالّة

#كأس آسيا, #قصي الفواز, #الأخضر

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر