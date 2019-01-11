بيتزي: فهد المولد وهتان تأقلما على مراكزهما الجديدة

أكد الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، مدرب المنتخب السعودي، أن الأخضر في أتم الجاهزية لمباراة لبنان في ثاني مواجهات المجموعة الخامسة في كأس آسيا المقامة في الإمارات، مضيفا أن الأخضر إن استمر بنفس المستوى الذي كان أمام كوريا الشمالية فإنه لن يستطيع هزيمته أي منتخب.

وقال بيتزي في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة التي تقام يوم السبت: نحن جاهزون لخوض المباراة، نأمل أن نطبق داخل الملعب ما خططنا له، نحن واثقون بقدراتنا وسنقوم بفرض أسلوب لعبنا في المباراة، سبق وأن ذكرت منذ بداية البطولة أن كافة الفرق المشاركة لديها نقاط قوة، وأعتقد أن المنتخب اللبناني مستعد لمواجهة نقاط القوّة التي نمتلكها، ونعلم أن الطريقة الوحيدة للفوز هي أن نبذل أقصى ما نملك من جهد.

وحول تغيير مراكز فهد المولد وهتان باهبري، قال بيتزي: فهد المولد وهتان بابهري يمتلكان سرعة عالية ومهاريان، وتمكنا من تسجيل الأهداف، لكنهما لا يتناسبان مع طريقة اللعب القديمة والتي تطوّرت الآن وأصبح بالإمكان تسجيل الأهداف من خلال "الوسط المتقدم"، وأرى إن استمر المنتخب بهذا المستوى الذي ظهر به أمام كوريا الشمالية، فإنه سيكون من الصعب على أي منتخب آخر أن يهزمه.

وعن جاهزية ياسر الشهراني، اختتم بيتزي وقال: ياسر كان في فترة إعادة تأهيل، وبعد تدريب يوم الجمعة سنحدد إن كان سيشارك أم لا.

وأضاف حسين المقهوي، لاعب وسط الأخضر، أن مباراة لبنان لن تكون سهلة كونهم يسعون إلى خطف بطاقة التأهل إلى دور 16، وقال: المباراة صعبة، في ظل خسارة لبنان مباراتها الأولى، وهذه المباراة من أخطر المباريات، لكن بإذن الله تكون الثلاث نقاط هي حليفنا. نحن منسجمون مع طريقة لعب خوان بيتزي، ونخدمه بتطبيق الطريقة التي يود اللعب بها، جميع لاعبي خط الوسط قادرون على تسجيل الأهداف، وهذه المهمة لا تشكل أي ضغط علينا، وكما شاهدنا أمام كوريا الشمالية جميع الأهداف أتت عن طريق هذا المركز باستثناء فهد المولد.