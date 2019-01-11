غوميز: أتطلع للمنافسة بين فيتوريا وجيسوس في السعودية

أوضح المدرب البرتغالي جوزيه غوميز، والذي سبق وأن أشرف على أندية التعاون والأهلي، أنه يتطلع بشكل خاص لمنافسة جورجي جيسوس، مدرب الهلال، وروي فتوريا، مدرب النصر الجديد، في الدوري السعودي بعد أن كانا يتنافسان في الدوري البرتغالي.

وقال غوميز في مقابلة مع "في المرمى": سيكون روي فيتوريا رابع مدرب برتغالي في الموسم الحالي لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهو مميز وأعتقد بأنه سيساعد اللاعبين السعوديين كثيراً، فقد حقق لقبي دوري وهو أمر صعب جدا حتى لو كان مع بنفيكا.

وزاد غوميز في وصفه لمواطنه فيتوريا وقال: هو مدرب اعتاد العمل تحت الضغوطات وتمكن من تجاوز كل التحديات بشكل كامل فهو يهتم بالشبان كثيرا ويعتمد على التمرير واستغلال ثغرات الخصم وأيضا يعتمد على الأجنحة، وهو مدرب هجومي وتنظيمه مميز..

وعن تنافسية جيسوس وفيتوريا، قال غوميز: جيسوس وفيتوريا مميزان بطريقتهما الخاصة، وجودهما في الدوري سيشكل تحديا مثيرا، أنا أعرف الدوري السعودي كثيرا فقد بات أقوى بكثير وهو مختلف جدا الآن.