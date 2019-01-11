جيسوس يعلن بقاءه مع الهلال حتى انتهاء عقده

حسم البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، مستقبله مع الفريق بعد نهاية المواجهة أمام الرائد، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسقط نادي الهلال، في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعته بالرائد، ضمن منافسات الجولة الـ16 ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأعلن جيسوس في المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة، استمراره مع الفريق، حتى نهاية عقده، بختام الموسم الرياضي الحالي 2018-2019. كما شدد على أنه في أكثر من 94 دقيقة بالمباراة، وصل الهلال لمرمى الخصم كثيراً، حيث وصل عدد التسديدات إلى 24، ولكن فقدان التركيز في ثوان، كلفهم نقطتين.

وانتقد جيسوس لاعبي فريقه، في لقطة هدف التعادل للرائد، في الثواني الأخيرة، مؤكدًا أنهم لم يتمركزوا بشكل جيد، كما انتقد أيضًا إضاعة لاعبي الرائد، للوقت، قائلاً "أهدروا ما يقرب من 15 دقيقة كاملة.. وسط مشاهدة من حكم اللقاء".

وبخصوص إشراك الثنائي جوناثان سوريانو ونواف العابد، لأول مرة هذا الموسم مطلع الشوط الثاني، أوضح جيسوس أنه قام بذلك، لأنهما في حاجة إلى الوقت، للعودة إلى حساسية المباريات تدريجياً.