خماسية دجانيني تعيد الأهلي للانتصارات وتبقي أحد أخيراً

قاد المهاجم دجانيني تافاريس مهاجم الأهلي فريقه الى استعادة نغمة الانتصارات عقب تسجيله 5 أهداف في شباك أحد في المواجهة التي انتهت 5-1، واحتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة، في ختام مباريات المرحلة 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتمكن دجانيني العائد من اصابة طويلة عن فريقه بالدوري من تسجيل حضور قوي عقب تسجيله 5 أهداف كأول لاعب يسجل 5 اهداف في مباراة وحيدة بدوري المحترفين السعودي.

وسجّل دجانيني هدف فريقه الاول عند الدقيقة 7 بعد تلقيه تمريرة من زميله سلمان مؤشر ليضع الكرة في الشباك. وعند الدقيقة 16 سجّل دجانيني الهدف الثاني لفريقه مستغلاً تمريرة زميله الحاج عثمان المنتقل حديثاً للأهلي ليسجل الكرة في الشباك. وأخرج دجانيني فريقه الاهلي متقدماً بثلاثية نظيفة بعد تسجيله الهاتريك عند الدقيقة 33 بعد تلقيه تمريرة من زميله الإسباني خوسيه خورادو.

وفي الشوط الثاني واصل دجانيني تألقه وسجّل الهدف الرابع للأهلي عند الدقيقة 64، ليختتم أهداف فريقه عند الدقيقة 80 بتسجيل الهدف الخامس. في حين سجّل هدف أحد الوحيد مهاجمه صقر عطيف عند الدقيقة 58. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاهلي الى 27 نقطة متقدماً الى المركز الرابع، في حين بقي أحد على رصيده السابق 6 نقاط في المركز الأخير.