فيتوريا.. لاعب مغمور لم يتوقف عن التدريب منذ الاعتزال

يحتفل روي كارلوس بينهو دا فيتوريا، اللاعب المغمور والذي لم تتجاوز تجربته 5 أندية في الدرجة الثالثة، بعد 3 أشهر بعيد ميلاده التاسع والأربعين وهو الذي اعتزل ركل الكرة في عام 2003.

وبدأت مسيرة فيتوريا كمدرب مع ناديه المغمور فيلافرانكوينسي ثم التحق بالأجهزة الفنية في عملاق العاصمة البرتغالي بنفيكا ليكون أحد مدربي الفرق العمرية لديه، وتولى مسؤولية نادي فاتيما ليقوده للترقي إلى دوري الدرجة الثانية في أول موسم ثم يهبط مجددا معه لدوري الثالثة في الموسم التالي، لكنه أعاد الفريق مجددا في 2009 لدوري الدرجة الثانية ليلفت الأنظار لدى أندية الدوري الممتاز ويتولى قيادة نادي باكوش دي فيريرا في صيف 2010 منهيا المسابقة بالمركز السابع إلى جانب وصافة كأس البلاد بالخسارة أمام بنفيكا بصعوبة بهدفين لواحد، انتقل إلى فيتوريا غيماريش في صيف 2011، ونجح معهم برد اعتباره من بنفيكا وتوج بكأس البرتغال في 2003 لمرة الأولى بتاريخ ناديه وخسر لقاء السوبر المحلي أمام بورتو، ليجد فيه بنفيكا صفات مناسبة ليتولى إدارته الفنية بدءا من يونيو 2015، لينال لقب الدوري مرتين والكأس مرة وحيدة وأيضا لقب كأس الرابطة إلى جانب لقبين في السوبر البرتغالي، كما نال جائزة أفضل مدرب في البرتغال في عامي 2015 و2016.

وتعد أفضل إنجازته القارية مع بنفيكا في 2016، هي الوصول لدور الثمانية وودع أمام بايرن ميونخ الألماني، وغادر تدريب بنفيكا الأسبوع الماضي بعد التراجع للمركز الثالث في ترتيب الدوري بفارق 7 نقاط عن الصدارة إلى جانب التعثر في دوري أبطال أوروبا وتحول الفريق للعب في مسابقة الدوري الأوروبي للموسم الحالي.