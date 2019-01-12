إدارة الاتحاد تعقد مؤتمرا صحافيا لتقديم اللاعبين الجدد

قررت إدارة اتحاد جدة برئاسة لؤي ناظر إقامة مؤتمر صحافي يوم الأحد لتقديم اللاعبين المحترفين الجدد الذين تم التعاقد معهم في فترة الانتقالات الشتوية وكذلك اللاعبين الذين تم تمديد عقودهم مؤخراً.

وسيتواجد كل من البرازيلي غروهي والصربي بيروفيتش والمغربي دا كوستا وغاري رودريغيز، بالإضافة إلى السعودي عبدالله العمار المنتقل من الفتح، والحارس فواز القرني الذي مدد عقده 4 سنوات.

وكان الإيفواري سانوغو قد ظهر في مؤتمر صحافي سابق نهاية الشهر الماضي وتحديداً عقب وصوله من فريق يونغ بويز السويسري، كما شارك بديلاً في مباراة اتحاد جدة والقادسية التي حقق فيها الفريق فوزه الدوري الثاني خلال 16 جولة.

ويحتل الاتحاد المركز 15 (قبل الأخير) في ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط من فوزين و3 تعادلات.