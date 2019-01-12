الأخضر يهزم لبنان ويطير الى ثمن النهائي

حجز المنتخب السعودي مقعده في الدور ثمن النهائي لكأس آسيا 2019، عقب فوزه على نظيره منتخب لبنان 2-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد آل مكتوم في مدينة دبي الإمارتية، في المرحلة الثانية ضمن منافسات المجموعة الخامسة للبطولة.

وحقق المنتخب السعودي فوزه الثاني على التوالي في البطولة عقب انتصاره الكبير على منتخب كوريا الشمالية 4-صفر، ليحجز مقعده في الدور الثاني للمرة السابعة طوال مشاركاته العشر في كأس آسيا.

واحتاج المنتخب السعودي إلى 12 دقيقة حتى تمكن مهاجمه فهد المولد بافتتاح التسجيل بعدما سدد كرةً قوية استقرت في شباك المنتخب اللبناني.



وكاد المنتخب اللبناني أن يعود سريعاً بعدما تلقى لاعبه جورج ملكي عرضيةً مميزة من زميله حسن معتوق إلا أنه فشل في تحويلها للشباك.

وسنحت فرصة خطيرة للمنتخب السعودي قبل نهاية الشوط الأول للاعب هتّان باهبري الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس مهدي خليل الذي تصدى بها بنجاح.

وفي الشوط الثاني واصل المنتخب السعودي هجومه وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه هتّان باهبري الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس مهدي خليل الذي تصدى لها بصعوبة.



وعند الدقيقة 67 نجح لاعب المنتخب السعودي حسين المقهوي بتسجيل الهدف الثاني للأخضر بعدما حول عرضية زميله هتّان باهبري المميزة بقدمه في شباك الحارس اللبناني مهدي خليل.

وسيلتقي المنتخب السعودي نظيره القطري يوم الخميس المقبل في ختام دور المجموعات ولتحديد متصدر المجموعة الخامسة.