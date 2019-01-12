الهلال يعزز دفاعه بالأسترالي الدولي ديجينك

أعلن الهلال تعاقده مع المدافع الأسترالي الدولي ميلوس ديجينك المشارك حالياً مع منتخب بلاده في كأس آسيا 2019، بعقد يمتد لـ3 مواسم ونصف الموسم، في ثاني صفقة شتوية يبرمها الفريق بعد الإسباني جوناثان سوريانو.

وتكون ميلوس (24 عاماً) في صفوف فئات شتوتغارت الألماني السنية وانتقل لتمثيل الفريق الثاني بين عامي 213-2015، ولعب بعدها موسمين مع 1860 ميونخ، وانتقل إلى يوكوهاما مارينوس الياباني صيف 2017 قبل الانتقال من جديد إلى ريد ستار بلغراد الصربي الذي خاض معه مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي ودعها الفريق الصربي بحلوله رابعاً.

وعلى الصعيد الدولي لعب ديجنيك لمصلحة منتخب صربيا تحت 19 عاماً، وكذلك أستراليا تحت 23 عاماً، قبل أن يقرر في 2016 تمثيل منتخب أستراليا الذي ارتدى قميصه 22 مرة سجل خلالها هدفاً واحداً كان في مرمى عمان نهاية الشهر الماضي.

ويضم الهلال في صفوفه حالياً 9 لاعبين محترفين هم الفرنسي بافتمبي غوميز والإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري" والبرازيلي كارلوس إدواردو والإسباني ألبرتو بوتيا ومواطنه جوناثان سوريانو والبيروفي أندريه كاريّو والفنزويلي جيلمين ريفاس والعماني علي الحبسي بالإضافة إلى السوري عمر خربين.