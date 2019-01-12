بيتزي: المنتخب اللبناني لم يكن سهلاً.. وهتان لاعب مميز

قال الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، مدرب المنتخب السعودي، إن مباراة الأخضر أمام لبنان لم تكن سهلة، مؤكدا أن الفريق يشعر بدعم الجماهير الكبير، كما عبر عن سعادته بمستوى عناصر الأخضر والنتيجة.

وتمكن الأخضر من الفوز على لبنان بهدفين دون رد في مباراة الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بكأس آسيا عن طريق فهد المولد وحسين المقهوي.

وأضاف المدير الفني من خلال تصريحات عقب المباراة: مباراتنا أمام لبنان لم تكن سهلة في بدايتها، لكن سعينا منذ الدقائق الأولى للاستحواذ على مجريات المباراة، وهذا الأمر جعلنا نخرج بنقاطها الثلاث.

وزاد بيتزي: "سعيد جدا بالمستوى والنتيجة في هذه المباراة، والتي كانت مميزة على الصعيدين الفردي والجماعي بالتزام اللاعبين بأدوارهم وتقديمهم لما لديهم من إمكانات بشكل مثالي، نشعر بالدعم والحب الكبيرين من جماهير الأخضر، ونقدر لهم هذا الأمر وهو بلا شك دافع كبير لنا في مشوارنا خلال البطولة، مع مرور الوقت تصبح المباريات أكثر صعوبة وذلك كون المنتخبات المنافسة تتعرف جيدا على مستوى فريقنا وتعمل فنيا على ذلك، وهو أمر طبيعي لكننا بكل تأكيد سنكون مستعدين جيدًا لكل مباراة.



وعن هتان باهبري قال بيتزي: هتان باهبري لاعب مميز على المستوى الفني ويقدم مستويات رائعة، وهو واحد من أهم اللاعبين إلى جانب بقية زملائه وأرجو أن يواصل التصاعد في مستوياته، لدينا 5 أيام قادمة ستمكنا من العمل على المباراة المقبلة، وجميع اللاعبين في قائمة الأخضر على أتم الجاهزية والاستعداد من أجل ذلك.