رئيس هيئة الرياضة يهنئ اللاعبين بالتأهل

قدم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة التهنئة للاعبي والجماهير السعودية بعد تأهل المنتخب إلى دور الـ16 بكأس آسيا لكرة القدم.

وكتب عبد العزيز بن تركي، عبر حسابه على موقع تويتر : الحمدلله .. ألف مبروك لنجومنا فوزهم الثاني في كأس آسيا والله يوفقهم.

وحسم الأخضر تأهله بدور الستة عشر بالبطولة الآسيوية بعد انتصاره على لبنان 2 -صفر في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت بالجولة الثانية للمجموعة الخامسة.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب السعودي قطر ، الخميس المقبل في إطار مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات.