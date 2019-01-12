عبدالله عطيف: تعليمات بيتزي سبب الفوز على لبنان

كشف عبدالله عطيف، لاعب المنتخب السعودي أن الالتزام بتعليمات الأرجنتيني خوان بيتزي مدرب الأخضر هو السبب الرئيسي في الفوز على المنتخب اللبناني 2 - صفر اليوم السبت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة ببطولة كأس آسيا.



وقال عطيف :حققنا هذا الفوز المهم بسبب اللعب الجماعي وتطبيق نهج المدرب الذي فرضه في التدريبات. وأضاف :نسعى دائماً إلى أن يكون مستوانا ذا طابع فني عال يتواكب مع مكانة الشعار الأغلى.

وأكد : بعد ضمان التأهل إلى دور الستة عشر نطمح بالتأكيد إلى الوصول إليه ونحن نتصدر مجموعتنا ونأمل في تحقيق النتائج الإيجابية.