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أحد يضم المغربي محمد فوزير إلى صفوفه رسمياً

المصدر: العربية.نت
فوزير بقميص أحد خلال التوقيع الرسمي
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أنهت إدارة أحد برئاسة سعود الحربي تعاقدها مع اللاعب المغربي محمد فوزير حتى نهاية الموسم، منهياً إعارته إلى اتحاد طنجة بعد 4 أشهر.

وكان قد تعاقد النصر مع المهاجم المغربي لثلاثة أعوام مطلع موسم 2017 – 2018، حيث سجل 7 أهداف وصنع واحداً من 20 مباراة دورية خاضها مع الفريق، قبل أن تتم إعارته في سبتمبر الماضي إلى اتحاد طنجة المغربي.

ويقع أحد أخيراً في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفارق 3 نقاط عن الاتحاد، قبل الأخير. ووقع نادي المدينة المنورة مع عدد من اللاعبين في الفترة الشتوية الحالية لتعزيز الصفوف، وهم إسماعيل المغربي وفهد حمد وصقر عطيف ومحمد مجرشي وكارل مجاني.

كلمات دالّة

#أحد, #سعود الحربي, #محمد فوزير

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