الشباب: مفاوضات الخيبري توقفت.. واللاعب خارج الحسابات

أعلنت إدارة الشباب إيقاف مفاوضات التجديد مع الدولي الشاب عبدالله الخيبري، بعدما رفض كافة العروض المقدمة له قبل دخوله فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده مع ثالث الترتيب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت إدارة خالد البلطان في بيان رسمي إنها لم تلمس رغبة اللاعب بالاستمرار في صفوف الفريق، خاصة بعدما قبلت عرضه الأخير ووافقت على شروطه، قبل أن يتراجع ويرفض مما دفع الإدارة إلى إعلان إيقاف المفاوضات.

وأكدت إدارة الشباب أن اللاعب بات خارج حسابات المدرب الروماني ماريوس سوموديكا خلال الفترة المتبقية من عقده ولن يتم الاعتماد عليه، كما طلبت من وكيل أعماله جراح الظفيري البحث عن عرض رسمي لانتقاله خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وخاض اللاعب الشاب (22 عاماً) 12 مباراة دورية مع الشباب هذا الموسم، كما ضمه الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي إلى قائمة المنتخب السعودي في كأس العالم 2018، وكان ضمن القائمة التي تم اختيارها للمشاركة في كأس آسيا الحالية قبل استبعاده بسبب الإصابة.