باكايوكو: أتمنى أن نتوج أمام الجماهير السعودية الغفيرة

أبدى الفرنسي تيموي باكايوكو سعادته تجاه اللعب في السعودية مع فريقه ميلان لمباراة كأس السوبر الإيطالي أمام يوفنتوس، مضيفا أنه يتمنى مؤازرة الجماهير للتتويج باللقب.

وقال باكايوكو في مقابلة مع "العربية": سمعت عن السعودية من خلال شخص ما يعيش هنا يزوره والدي من فترة إلى أخرى، كما أنني أعرف هذا البلد من خلال مشاركة منتخبها في مونديال روسيا، لقد قدم مستوى لا بأس به وهذا أمر في غاية الأهمية. ليس لدي أصدقاء في السعودية وأنا بصدد اكتشاف الكثير عن هذا البلد من خلال قدومي مع ميلان للعب مباراة السوبر الإيطالي. فقد جئت إلى جدة من أجل اكتشاف البلد الذي يزوره والدي كل سنة، وهو أمر مهم بالنسبة لي وفرصة مباراة السوبر منحتني ذلك. كما أنني أتمنى زيارة مكة، لأنه لم يسبق لي زيارتها وهذه المرة الأولى، وأنا متحمس جدا لزيارتها لأنني مسلم. و أظن أنه من المهم أن تقدم صورة جيدة عن ديانتك، وما يفعله اللاعبون المسلمون في مختلف الدوريات الأوروبية أمر رائع، وأتمنى أن يستمروا في التألق وترك انطباع جيد عن ديانتهم في أي مكان يحلون به.

وعبر باكايوكو عن امتنانه لاستقبال الجماهير وقال: أشكر السعوديين على الاستقبال الحار، وأتمنى أن يقدموا لنا الدعم الكامل للفوز بكأس السوبر. لقد شاهدت مباراة البرازيل والأرجنتين التي لعبت في جدة عبر التلفاز، كانت الجماهير السعودية رائعة وساهمت في تتويج البرازيل باللقب، لذلك أنا متحمس لمباراة يوم الأربعاء ضد يوفنتوس، وبعد أن سمعت أن التذاكر نفدت في ساعة فهذا يدل على أن الجميع متحمس لهذا اللقاء، وأتمنى أن نلقى تشجيعا كبيرا من محبينا حتى نعود بالكأس إلى ميلان.

وعن انتقاله إلى ميلان معاراً من تشيلسي الإنجليزي، قال باكايوكو: أظن أنني اتخذت قرارا مناسبا بالنسبة لانتقالي من تشيلسي إلى أي سي ميلان، الذي التحقت به عن قناعة وأنا سعيد بالدفاع عن ألوان هذا النادي العريق، وضعي اختلف مع ميلان عما كنت عليه في تشيلسي، فالخطة التي يلعب بها النادي الإيطالي تناسبني وتجعلني أبذل قصارى جهدي على مساعدة الفريق لتحقيق نتائج أفضل وهو ما يحدث حاليا.

ونسب باكايوكو الفضل في مسيرته للاعب الوسط الفرنسي السابق كلود ماكيليلي، وأضاف: هو شخص رائع لقد قام بمساعدتي كثيرا عندما كنت لاعبا مع موناكو، وقدم لي الكثير من النصائح التي ساعدتني اليوم على بلوغ هذا المستوى، حيث كان لاعبا كبيرا وقائدا مثاليا فوق المستطيل الأخضر ولايزال يقدم الكثير لكرة القدم.

ولدى سؤاله عن مواطنه غوميز، هداف الدوري السعودي حالياً، قال باكايوكو: لا أعرف الكثير عن الفرنسي غوميز إلا من خلال متابعتي له عبر الإنترنت وما يقدمه مع فريقه الهلال هذا الموسم.