جماهير الأخضر تعبّر عن فرحتها بالتأهل إلى دور 16

عبرت جماهير المنتخب السعودي عن فرحتها بتأهل الأخضر رسمياً إلى دور الـ16، ثمن النهائي، بعدما تجاوز المنتخب اللبناني في بطولة كأس آسيا 2019 المقامة في الإمارات

وتغلب الأخضر في ثاني مبارياته في البطولة على المنتخب اللبناني يوم السبت بهدفي فهد المولد وحسين المقهوي، بعدما كان قد حقق الفوز في المباراة الأولى يوم الثلاثاء الماضي أمام كوريا الشمالية برباعية نظيفة.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة قصي الفواز، قد قدم دعوة لمشجع الأخضر محمد الباهلي ليكون في ضيافة اتحاد القدم لحضور مباراة الأخضر المقبلة في بطولة كأس آسيا.

وفي حال أنهى الأخضر دور المجموعات متصدراً فإنه سيواجه وصيف المجموعة الرابعة والتي تضم منتخبات العراق وإيران واليمن وفيتنام، فيمنا لو تأهل وصيفا للمجموعة فإنه سيواجه متصدر السادسة والتي تضم منتخبات عمان واليابان وأوزبكستان وتركمستان. ولو تأهل الأخضر ثالثاً للمجموعة فإنه سيواجه بطل المجموعة الأولى والتي تضم منتخبات الإمارات والبحرين والهند وتايلاند.

ومن المقرر أن تنطلق الأدوار النهائية في بطولة كأس آسيا يوم 20 يناير القادم، حيث ستُلعب المباراة الأولى بين الأردن وثالث إحدى المجموعات الثلاثة الأولى على ملعب آل مكتوم في دبي.