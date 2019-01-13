حسين عبدالغني يعود إلى أهلي جدة بعد غياب 11 عاماً

أعلن نادي أحد عن انتقال لاعبه حسين عبدالغني إلى أهلي جدة في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد 6 أشهر من انضمامه إليه قادماً من فيريا البلغاري.

وكتب النادي المديني على "تويتر": إدارة النادي تتقدم بخالص الشكر للكابتن حسين عبدالغني على الفترة التي قضاها في نادي أحد خلال الأشهر الماضية وتتمنى له التوفيق مع ناديه الأهلي.

وتشهد عودة عبدالغني (41 عاماً) إلى الأهلي نهاية فترة طويلة قضاها "الفتى الذهبي" بعيداً عن صفوف النادي الجدّاوي والتي بدأت صيف العام 2008، عندما انتقل إلى نيوشاتل زاماكس السويسري والذي قضى معه عاماً، قبل الانتقال إلى النصر حتى صيف 2017، وبعده إلى فيريا البلغاري موسماً، قبل أن يحط رحاله في أحد.

وعرف عبدالغني شهرته من خلال قميص الأهلي الذي ارتداه قبل 24 عاماً وتحديداً في عام 1995، ومعه حقق 8 بطولات، 3 منها لكأس الاتحاد السعودي "كأس الأمير فيصل بن فهد" وكأس ولي العهد 3 مرات، بالإضافة إلى البطولتين العربية والخليجية.