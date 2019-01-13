وصول ميلان إلى جدة استعداداً لكأس السوبر الإيطالي

وصل فريق ميلان صباح يوم الأحد، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة لمواجهة يوفنتوس في مباراة السوبر الإيطالي يوم الأربعاء المقبل .

ونشرت الهيئة العامة للرياضة السعودية يوم الأحد صورا لوصول الفريق الإيطالي وذلك استعدادا لمواجهة نادي يوفنتوس في كأس السوبر الإيطالي على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وتأتي إقامة كأس السوبر الإيطالي في السعودية وفقاً للاتفاقية التي وقعها تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السابق مع ماركو برونيلي، المدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين الإيطالي في شهر يونيو الماضي.

وتحظى هذه المباراة باهتمام عالمي وجماهيري كبير، وهي إحدى الخطوات المستمرة للسعودية ممثلة بالهيئة العامة للرياضة لاستضافة كبرى المسابقات الرياضية العالمية التي تعكس جاهزية المملكة لهذه الأحداث وإخراجها بشكل مختلف.