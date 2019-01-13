"الانضباط" تغرّم رئيس النصر ومدرب الهلال

فرضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عقوبات وغرامات على سعود آل سويلم رئيس النصر، والبرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال، بالإضافة إلى نور الدين أمرابط وعبدالعزيز الجبرين ونادي الهلال ومحمد الفهيد لاعب الفتح.

وألزمت اللجنة آل سويلم بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال بسبب إساءته لنادي الهلال في إحدى تغريداته على حسابه الرسمي بموقع تويتر، كما قررت اللجنة فرض غرامة مالية على البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال قدرها 25 ألف ريال بسبب عدم ارتدائه البطاقة التعريفية الخاصة برابطة الدوري طيلة مدة مباراة فريقه أمام الرائد التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1 – 1.

وغرمت اللجنة نورالدين أمرابط وعبدالعزيز الجبرين ثنائي فريق النصر بمبلغ 45 ألف ريال بواقع 25 ألف للدولي المغربي، و20 ألف للجبرين بسبب تغيبهما عن المقابلة الإعلامية السريعة (فلاش أنترفيو)، عقب مباراة فريقهما أمام الفيصلي التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2 - 2.

كما ألزمت اللجنة نادي الهلال بغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال، لقيام جماهيره بإلقاء ثماني عبوات ماء على أرض الملعب تجاه فريق الرائد.

وأوقفت اللجنة محمد الفهيد لاعب نادي الفتح، مباراة رسمية واحدة نظراً لطرده من لقاء فريقه أمام الوحدة الذي انتهى بفوز الأخير 1 - صفر.