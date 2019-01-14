أحد يقيل مدربه باولو ألفيس بعد شهر ونصف من تعيينه

قررت إدارة نادي أحد، متذيل ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إقالة المدرب البرتغالي باولو ألفيس عقب الخسارة الثقيلة التي تعرض إليها الجولة الماضية أمام أهلي جدة 5-1.

وتعاقدت إدارة أحد مع ألفيس في 27 نوفمبر الماضي بديلاً عن الباراغوياني فرانسيسكو آرسي، لكن المدرب البرتغالي لم يحقق أي انتصار مع الفريق في 6 مباريات خسرها بأكملها، مما أبقى أحد في المركز الأخير برصيد 6 نقاط جمعها من فوز واحد و3 تعادلات.

وقالت إدارة النادي المنتمي إلى المدينة المنورة إنها كلفت كلاوديو مساعد ألفيس بتدريب الفريق، مشيرة إلى أنها تفاوض مدربين سعودي وآخر عربي.