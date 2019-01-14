السومة يتنازل عن شارة القيادة.. ويثير إعجاب مدربه

أشاد فجر إبراهيم، مدرب سوريا الجديد، بعمر السومة بعد التنازل عن شارة قيادة المنتخب الوطني قبل مواجهة أستراليا في كأس آسيا لكرة القدم ومنحه الحرية لاختيار القائد الجديد.

وتولى إبراهيم تدريب سوريا بعد إقالة الألماني بيرند شتانغه عقب حصد نقطة واحدة من أول جولتين أمام فلسطين والأردن وسيحاول إنعاش آمال بلاده في اجتياز الدور الأول عند مواجهة أستراليا الثلاثاء.

وقال إبراهيم في أول مؤتمر صحافي بعد تعيينه يوم الاثنين: أحب أن أبدأ بشيء رائع جدا، وتصرف كبير من لاعب كبير عمر السومة تنازل عن شارة القيادة وأعطاها لي وقال لي "‬‬تصرف فيها‭‭"،‬‬ وهذا تصرف كبير من لاعب كبير.

وأضاف: لقد قال لي ‭‭"‬‬الشارة ما تهمني كثيرا والمهم اللعب لبلدي‭"‬‬، وأنا سعيد جدا، وهذا الموقف يحسب له، وهذا موقف عظيم جدا. إدارة المنتخب قدمت له كل الشكر والتقدير على هذا الموقف الكبير من لاعب كبير، وهذه البداية لو نحب نحكي عليها فهذه سوريا.

وجاء تعليق المدرب الجديد بينما ذكرت تقارير محلية في المقابل أنه جرد السومة من شارة القيادة بعد توليه المسؤولية واختار أحمد الصالح كقائد جديد، وجلس الصالح إلى جوار إبراهيم في المؤتمر الصحافي لكن المدرب الجديد قال إنه لم يقرر بعد من سيرتدي شارة القيادة أمام أستراليا.

وستضمن سوريا التأهل إلى دور الستة عشر في حال الفوز على حاملة اللقب لكن حتى التعادل ربما يكون كافيا للتقدم في المسابقة.