بالصور.. رونالدو يتقدم بعثة يوفنتوس في جدة

تقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي بعثة فريقه التي وصلت مساء الاثنين إلى جدة لخوض مباراة كأس السوبر يوم الأربعاء أمام ميلان في استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وينتظر النجم البرتغالي مباراة كأس السوبر التي قد تكون أولى البطولات التي يحققها مع يوفنتوس بعد انتقاله إليه قادماً من صفوف ريال مدريد الإسباني لقاء 112 مليون يورو الصيف الفائت في أبرز صفقات فترة الانتقالات التي أقيمت العام الماضي.

وتعد هذه الزيارة الثانية لكريستيانو رونالدو إلى السعودية، بعدما حضر إلى الرياض بقميص مانشستر يونايتد مطلع عام 2008 للمشاركة في حفل اعتزال سامي الجابر قائد الهلال والمنتخب السعودي السابق.

وكان ميلان قد وصل إلى جدة صباح يوم الأحد وأجرى حصتين تدريبيتن على ملعب نادي الاتحاد، بحضور عدد من النجوم الذين يتقدمهم الأرجنتيني غونزالو هيغوايين، والأخير تخلى عنه يوفنتوس لمصلحة الفريق اللومباردي بعد التعاقد مع رونالدو، هداف ريال مدريد الإسباني عبر التاريخ.

ويحتل يوفنتوس المركز الأول في ترتيب أندية الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة وبفارق 9 نقاط عن نابولي، بينما يتصدر رونالدو قائمة الهدافين برصيد 14 هدفاً.

