روي فيتوريا يبدأ مهمته مع النصر باجتماعين

بدأ البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر الجديد مهامه مع الفريق باجتماعين الأول مع مواطنه وسلفه هيلدر كريستوفاو، والثاني مع اللاعبين بحضور الرئيس سعود آل سويلم.

وكانت إدارة النصر قد أعلنت يوم الخميس التعاقد مع روي فيتوريا، مدرب بنفيكا البرتغالي السابق، بعقد يمتد موسماً ونصف خلفاً للأوروغوياني كارينيو الذي تمت إقالته مطلع نوفمبر الماضي، واستلم هيلدر كريستوفاو المهمة بشكل مؤقت.

وتوجه فيتوريا الذي وصل إلى الرياض يوم الاثنين، مباشرة نحو مقر النادي واجتمع مع مواطنه هيلدر للحديث عن بعض التفاصيل الفنية، قبل أن يلتقي باللاعبين في غرفة الملابس قبل انطلاق التدريب.

ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر الهلال.

